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Происшествия12 августа 2021 13:01

В казанском поселке Юдино на пожаре в частном доме погибла женщина

Ее тело было найдено в спальне на кровати
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 12 августа, в 11.08 в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре в поселке Юдино. Там на улице Гаванская загорелся одноэтажный частный дом №13, рассчитанный на две квартиры.

Площадь возгорания в итоге составила 80 квадратных метров. Во время тушения огня пожарные проникли в дом и в спальне на кровати обнаружили тело женщины. Его вынесли на улицу.

- Погибшая задохнулась продуктами горения. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.