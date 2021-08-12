В казанском поселке Юдино на пожаре в частном доме погибла женщина

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 12 августа, в 11.08 в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре в поселке Юдино. Там на улице Гаванская загорелся одноэтажный частный дом №13, рассчитанный на две квартиры.

Площадь возгорания в итоге составила 80 квадратных метров. Во время тушения огня пожарные проникли в дом и в спальне на кровати обнаружили тело женщины. Его вынесли на улицу.

- Погибшая задохнулась продуктами горения. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.