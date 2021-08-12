Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

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По данным независимого исследования, проведенного порталом iPhones, скорость мобильного интернета Билайн выросла за 2 года на 36%*. Вместе с этим, за прошедшие два года клиенты стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным компании, рост интернет-трафика по итогам 2 квартала 2021 года составил 65% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Во время пандемии клиенты стали чаще использовать видеосвязь, загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве. Компания анализирует тренды и запросы клиентов и заранее проводит необходимые работы. По итогам 1 полугодия общее количество базовых станций 4G выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении нескольких лет Билайн постоянно наращивает количество базовых станций, в итоге сеть 4G за 3,5 года увеличилась в 3 раза. Крупные инвестиции в сеть дают эффект, и скорость мобильного интернета растет параллельно с ростом потребления цифровых сервисов.

Рост скоростей передачи данных – это результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON (Self Optimized Networks)** в Казани и Уфе клиенты могут пользоваться надежной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. Технология внедрена уже в половине областей страны, и их количество будет увеличиваться.

Пропускную способность сети 4G также увеличило перераспределение частот и оптимизация работы сети. Благодаря проведенному рефармингу диапазона 1800 интернет-контент стал легче загружаться: фотографии, видеоролики, аудиотреки, web-страницы теперь еще быстрее попадают в смартфоны клиентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге, благоприятно влияющей на скорость перемещения. В 1-ом полугодии работы были выполнены в 16 филиалах, в том числе в Оренбургской и Пензенской областях, Тольятти, Саранске, Йошкар-Оле, Чебоксарах и других городах.

*Исследование проводилось среди 4 операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 01 июня по 22 июня 2021 года.

**Self Optimized Network – самооптимизирумая сеть