В Татарстане зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 532 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в республике было зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Пять из них являются завозными, а 45 – контактными, - отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась 14 пациентам, остальные 36 больных будут лечиться на дому. В плане географии распространения инфекции на территории региона за указанные сутки большая часть зараженных была зарегистрирована в Набережных Челнах – 18 человек, и в Казани – 10 человек.

Всего же, по состоянию на 12 августа, в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 532 человек, 21 668 из которых смогли выздороветь, а 642 скончались.