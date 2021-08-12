Татарстан предоставит компаниям из Саудовской Аравии площадки для оздание животноводческих создания комплексов закрытого типа

В завершении онлайн-встречи участники решили подписать протокол о намерениях, а детальное обсуждение проектов назначили на очную встречу. Фото: agro.tatarstan.ru

Представители Татарстана и Саудовской Аравии провели онлайн-встречу по вопросам сотрудничества.

Последние на территории республики планируют инвестировать в создание животноводческих комплексов закрытого типа. Для этого, в частности, были предложены и рассмотрены четыре площадки на территории Сабинского района Татарстана. Речь идет о площади в 65 гектаров.

В завершении онлайн-встречи участники решили подписать протокол о намерениях, а детальное обсуждение проектов назначили на очную встречу во время визита делегации Саудовской Аравии в Татарстан.