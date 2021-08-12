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Общество12 августа 2021 11:52

В КФУ отменили требование об обязательной вакцинации от коронавируса для входа в корпуса вуза

Но иностранных студентов это не касается
Евгения БУБЛИК
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Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководство КФУ отменило обязательное требование об вакцинации от коронавируса для входа в корпуса вуза. Оповещение об этом пришло на внутреннюю почту студентам.

Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Руководство вуза оповестило своих студентов.

Руководство вуза оповестило своих студентов.

Фото: скриншот

Так, что с 1 сентября учащимся КФУ не нужно предоставлять документы о вакцинации для допуска в корпуса и общежития.

Исключение - это иностранные студенты. Для перечисленного им нужно предоставить все необходимые справки. Так, не ранее чем за три дня до прибытия они должны сдать ПЦР-тест и приехать в Россию только с отрицательным результатом на коронавирус. Кроме того, в течение 72 часов после въезда иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест.