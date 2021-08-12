«Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в очередном матче на Мемориале Ромазана

Победа в матче стала первой для «Ак Барса» на Мемориале Ромазана. Фото: minsport.tatarstan.ru

11 августа в Магнитогорске состоялся матч «Ак Барса» против хабаровского «Амура», который прошел в рамках предсезонного турнира Мемориала Ромазана. Хоккейный клуб из Казани одержал победу с минимальным отрывом – 1:0.

Первые пять минут игры отметились быстрыми удалениями - на девятой секунде после стартового вбрасывания «Амур» уже играл в меньшинстве. Затем центральный нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов заработал малый штраф. В равных составах команды показали хороший хоккей, но счет в первом периоде так и не был открыт.

Во второй 20-минутке «барсы» буквально завалили противника бросками в створ – 24 против 3. Наконец, на 26-минуте матча «Ак Барсу» удалось распечатать ворота «Амура». Нападающий Илья Сафонов броском задел перекладину, шайбу подхватил Николай Коваленко и забил в открытый угол. А «Амур» во втором периоде набрал суммарно 10 минут штрафа.

Победа в матче стала первой для «Ак Барса» на Мемориале Ромазана. Уже сегодня, 12 августа, в 13:00 хоккейный клуб Татарстана на завершающем выступлении в турнире встретится с «Нефтехимиком».