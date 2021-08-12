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Происшествия12 августа 2021 9:54

В Татарстане 11-мальчик утонул во время купания с друзьями

Дети на чьих глазах произошла трагедия не сразу сообщили об этом взрослым
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Спасатели обнаружили тело погибшего мальчика лишь поздно ночью.

Спасатели обнаружили тело погибшего мальчика лишь поздно ночью.

Фото: МЧС Татарстана

11 августа в 22.44 по номеру экстренных служб 112 поступила информация о том, что в около у деревни Альшеево Буинского района на реке Свияга утонул 11-летний мальчик.

Звонила мать ребенка. Ее сын погиб еще днем, но ей об этом стало известно только поздно вечером. Мальчик около полудня отправился из поселка ж/д станции Бурундуки Дрожжановского района купаться на реку вместе с друзьями. На их глазах он ушел под воду и больше его никто не видел. Взрослых, которые мги бы помочь в тот момент рядом не было. Сами дети почему-то не сразу сообщили о произошедшем.

- 12 августа в 02.42 спасатели обнаружили тело погибшего мальчика на расстоянии 500 метров от места купания вниз по течению реки Свияги в 2 метрах от берега с правой стороны на глубине 0,5 метра. Тело погибшего передали сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.