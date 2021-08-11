В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 642

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 11 августа, в республике были подтверждены еще две смерти коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Очередными жертвами инфекции стали 82-летний мужчина и 83-летняя женщина. Таким образом, число смертей от коронавируса в регионе возросло до 642.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В этот раз госпитализация понадобилась 15 зараженным, оставшийся 31 человек проходят лечение на дому.

Всего, по состоянию на 11 августа, в республике было зарегистрировано 24 482 случая коронавируса, в 21 620 из них людям удалось победить болезнь.