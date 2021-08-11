Ильназ Галявиев рассказал, что устроил стрельбу в школе №175 в Казани из ненависти

Галявиев сейчас находится в московском СИЗО «Бутырка».

Организатор стрельбы в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев рассказал, что его толкнуло на совершения такого страшного преступления.

Свой мотив молодой человек раскрыл членам ОНК Москвы, когда те пришли проверить условия его содержания в СИЗО «Бутырка». Галявиев все еще остается в столице, куда его привезли для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского.

Во время беседы с членами ОНК молодой человек сообщил о своих мотивах. По словам Галявиева, на преступление его толкнула ненависть ко всему миру, и он подозревает, что в тот момент был невменяем. Молодой человек утверждает, что теперь он все осознает и раскаивается, а также признают свою вину в произошедшем.

Напомним, три месяца - 11 мая 2021 года, Ильназ Галявиев с ружьем наперевес ворвался в казанскую школу №175, где устроил стрельбу по учителям и детям. Погибли два педагога и семь учеников. Десятки были ранены и пострадали, когда пытались спастись.