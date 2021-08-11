16 августа Казань примет чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству (ММА)

"Баскет-холл" Казани соберет 252 спортсмена – 164 взрослых и 88 юниоров из 14 стран мира. Фото: сайт мэрии Казани

С 16 по 20 августа Казань примет открытый чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования пройдут в«Баскет-холле».

Для участия в них в столицу Татарстана приедут 252 бойцов, в том числе и 88 юниоров. Это спортсмены из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, Испании, Таджикистана и Эстонии. Участие в поединках примут и представители России. Отметим, что с начала пандемии коронавируса объединенная Международная федерация смешанных единоборств IMMAF впервые проведет турнир.