Дмитрия Пулатова назначили новым главой администрации Новочебоксарска

В администрации отметили, что Пулатов является жителем Новочебоксарска и в курсе проблем в местности изнутри. Фото: cap.ru

В Новочебоксарске провели конкурс на должность главы администрации города. В нем приняли участие два кандидата – Николай Ершов и Дмитрий Пулатов. Каждый из них выступил перед специальной комиссией со своей программой по развитию Новочебоксарска и прошел очное собеседование.

Нового главу депутаты города выбирали путем голосования. В результате которого 22 народных избранника единогласно утвердили кандидатуру Дмитрия Пулатова.

при этом было отмечено, что он является жителем Новочебоксарска и знает о проблемах города изнутри, а также, что у него есть большой опыт в строительстве домов и дорог.

Сам Дмитрий Пулатов после своего избрания признался, что ранее не горел амбициями о такой должности, но сейчас готов к такой ответственности.