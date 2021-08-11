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Общество11 августа 2021 16:24

В Йошкар-Оле будут транслировать онлайн салют на День города

Праздничные мероприятия проведут в таком формате из-за напряженной эпидемиологической ситуации
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Масштабный фейерверк можно будет посмотреть в интернет-ресурсах местных СМИ

Масштабный фейерверк можно будет посмотреть в интернет-ресурсах местных СМИ

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В День города Йошкар-Олы праздничный салют местные жители смогут посмотреть в онлайн-формате. Его, как и ряд мероприятий в честь праздника, будут транслировать в прямом эфире. Такое решение принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Масштабный фейерверк можно будет посмотреть в интернет-ресурсах «Марийской правды» и телеканала «МЭТР».

Напомним, режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до 13 сентября. По последним данным, показатели превышают числа за предыдущие месяцы.