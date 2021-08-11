В Йошкар-Оле будут транслировать онлайн салют на День города

Масштабный фейерверк можно будет посмотреть в интернет-ресурсах местных СМИ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В День города Йошкар-Олы праздничный салют местные жители смогут посмотреть в онлайн-формате. Его, как и ряд мероприятий в честь праздника, будут транслировать в прямом эфире. Такое решение принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Масштабный фейерверк можно будет посмотреть в интернет-ресурсах «Марийской правды» и телеканала «МЭТР».

Напомним, режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до 13 сентября. По последним данным, показатели превышают числа за предыдущие месяцы.