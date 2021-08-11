К тушению пожара было привлечено 28 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники. Фото: МЧС Ульяновской области.

Сегодня, 11 августа, в Димитровграде загорелся Свято-Никольский храм. Информация о пожаре поступила в МЧС Ульяновской области в 13:16, через 5 минут на место возгорания прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

- Наблюдалось задымление под кровлей первого этажа. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Здание храма не является культурным наследием, - сообщили в МЧС Ульяновской области.

Чтобы обезопасить людей, проезжую часть прилегающей территории перекрыли. В 14:04 пожар был локализован, а в 15:00 полностью ликвидирован. Причина возгорания выясняется, погибших и пострадавших нет.

Материальные ценности, находившиеся в здании во время пожара, были вынесены из храма сотрудниками МЧС и добровольцами, оказавшимися рядом.