В Чувашии провели расчистку трассы линий электропередачи

От древесно-кустарниковой растительности энергетики расчистили территорию в 57 гектаров. Фото: cap.ru

В Шумерлинском районе Чувашии расчистили трассы линий электропередачи. Своевременная подготовка оборудования к осенне-зимним нагрузкам необходима для бесперебойной работы электросетевого комплекса. Сообщает пресс-служба правительства республики.

Работы проводились вдоль воздушной линии электропередачи 110 кВ Шумерля 1,2. От древесно-кустарниковой растительности энергетики расчистили территорию в 57 гектаров. Данный энергообъект снабжает электричеством 18,8 тысяч потребителей, в том числе крупные учреждения и предприятия на территории района.

На расчистку было потрачено 2,3 миллиона рублей.

В настоящее время работы по расчистке электросетевых комплексов в регионе выполнены на 70% территории.