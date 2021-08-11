В горбольнице №5 Набережных Челнов спасли от коронавируса целую семью

Сейчас они уже дома, проходят восстановление. Фото: @bolnica5_chelny

В Набережных Челнах городская больница №5 опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте пост о случае спасения от коронавируса целой семьи. Все они проходили лечение в одной палате и поддерживали друг друга.

Супруги Михаил и Салида Яранцевы попали в больницу одновременно. Позже в палате их было уже трое – коронавирус выявили и у мамы Салиды – Зои Ахметовны. Ей пришлось труднее всех: из-за гипертонической болезни и хронического нарушения кровообращения поражение легких составило 72%.

В случае Михаила тоже были сложности: ранее он перенес две операции на сердце, у него одна почка, поэтому прогнозы были не самые лучшие.

Однако терапевтическому отделению медучреждения удалось добиться положительной динамики: семья пошла на поправку.

Сейчас они уже дома, проходят восстановление. Салида Яранцева сообщила, что семья планирует поехать в свой дом в Сочи и завершить реабилитацию у моря.