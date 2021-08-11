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Общество11 августа 2021 13:07

В Чебоксарах будет обновлен памятник погибшим от ран в госпиталях в Великую Отечественную войну

Ремонтные работы намерены закончить до 15 сентября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На объекте уже разобрали гранитную облицовку, убрали декоративное ограждение и частично демонтировали фундамент постамента. Фото: cap.ru

На объекте уже разобрали гранитную облицовку, убрали декоративное ограждение и частично демонтировали фундамент постамента. Фото: cap.ru

В Чебоксарах рабочие ремонтируют памятник погибшим от ран в госпиталях в Великую Отечественную войну. Обновление планируют завершить до 15 сентября. Сообщает пресс-служба правительства региона.

На объекте уже разобрали гранитную облицовку, убрали декоративное ограждение и частично демонтировали фундамент постамента.

В рамках ремонта предстоит обновление гранитных блоков, тротуарной плитки, корректировка фундамента постамента и ложемента, а также замена гранитной облицовки и декоративного ограждения.