В Чебоксарах будет обновлен памятник погибшим от ран в госпиталях в Великую Отечественную войну

На объекте уже разобрали гранитную облицовку, убрали декоративное ограждение и частично демонтировали фундамент постамента. Фото: cap.ru

В Чебоксарах рабочие ремонтируют памятник погибшим от ран в госпиталях в Великую Отечественную войну. Обновление планируют завершить до 15 сентября. Сообщает пресс-служба правительства региона.

На объекте уже разобрали гранитную облицовку, убрали декоративное ограждение и частично демонтировали фундамент постамента.

В рамках ремонта предстоит обновление гранитных блоков, тротуарной плитки, корректировка фундамента постамента и ложемента, а также замена гранитной облицовки и декоративного ограждения.