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Общество11 августа 2021 11:54

В Набережных Челнах до аэропорта Бегишево начнет курсировать автобус

Перевозить пассажиров планирует частная компания
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Частная компания планирует перевозить людей с площадки железнодорожного вокзала согласно расписанию, скорректированному под расписание аэропорта. Фото: сайт городской администрации

Частная компания планирует перевозить людей с площадки железнодорожного вокзала согласно расписанию, скорректированному под расписание аэропорта. Фото: сайт городской администрации

В Набережных Челнах в ближайшее время должны определиться с компанией по перевозке пассажиров из города до аэропорта Бегишево. Заявки на конкурс по обслуживанию данного маршрута приняты. Основным претендентом на получение свидетельства является частная компания. Сообщают «Челнинские известия».

В администрации города окончательное решение должны принять в течение 13 дней.

Первое время предприниматели намерены использовать автобус МАЗ-206 средней вместимости. Они будут перевозить людей с площадки железнодорожного вокзала согласно расписанию, скорректированному под расписание аэропорта.