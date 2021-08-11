В Набережных Челнах до аэропорта Бегишево начнет курсировать автобус

Частная компания планирует перевозить людей с площадки железнодорожного вокзала согласно расписанию, скорректированному под расписание аэропорта. Фото: сайт городской администрации

В Набережных Челнах в ближайшее время должны определиться с компанией по перевозке пассажиров из города до аэропорта Бегишево. Заявки на конкурс по обслуживанию данного маршрута приняты. Основным претендентом на получение свидетельства является частная компания. Сообщают «Челнинские известия».

В администрации города окончательное решение должны принять в течение 13 дней.

Первое время предприниматели намерены использовать автобус МАЗ-206 средней вместимости. Они будут перевозить людей с площадки железнодорожного вокзала согласно расписанию, скорректированному под расписание аэропорта.