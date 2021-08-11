За стуки в Татарстане выявили 46 новых случаев коронавируса

Всего в республике за все время данную инфекцию обнаружили у 24 482 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в республике выявили 46 новых случаев коронавируса, из которых только один является завозным, сообщает Минздрав Татарстана.

- 15 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки более половины новых случаев коронавируса было зарегистрировано в Казани – 28 зараженных.

Всего же в республике за все время данную инфекцию обнаружили у 24 482 человек, 21 620 из которых уже выздоровели, а 640 скончались.