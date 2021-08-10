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Общество10 августа 2021 19:00

Движение по улице Четаева в Казани ограничат до конца сентября

Соответствующий документ подписан в Исполкоме города
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Движение ограничат с 13 августа.

Движение ограничат с 13 августа.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани до конца сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по улице Четаева. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города.

С 13 августа по 29 сентября движение будет ограничено на участках улицы Четаева возле дома №66, между домом №45 и строящимся домом №45, а также возле него.

- Это связано с работами по прокладке трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации к жилому комплексу, - сообщили в пресс-службе мэрии города.