Движение по улице Четаева в Казани ограничат до конца сентября

Движение ограничат с 13 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани до конца сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по улице Четаева. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города.

С 13 августа по 29 сентября движение будет ограничено на участках улицы Четаева возле дома №66, между домом №45 и строящимся домом №45, а также возле него.

- Это связано с работами по прокладке трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации к жилому комплексу, - сообщили в пресс-службе мэрии города.