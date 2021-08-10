Сходил в театр... Татарстанец пытался найти любовь на сайте знакомств, но нарвался на мошенника

Мужчина рассчитывал на свидание, но в итоге остался без денег.

5 августа в полицию поступило заявление о мошенничестве от 29-летнего жителя Заинска, приехавшего на заработки в Нижнекамск. Полицейским он пояснил, что познакомился с девушкой на сайте знакомств.

У молодой пары стали развиваться онлайн-отношения — появилась идея о первом свидании. Незнакомка предложила провести вечер в театре, молодой человек в свою очередь должен был оплатить расходы.

- Потерпевший перешел по присланной ею ссылке и перечислил две тысячи рублей на билеты, но получил сообщение о том, что перевод не состоялся. При каждом нажатии кнопки «повторить» с его счета списывались денежные средства. Затем ссылка перестала работать, а подруга выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о преступлении, указав сумму причинённого ущерба – почти 24 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока злоумышленников вычислить и задержать не удалось.