Число смертей от коронавируса в Татарстане достигло 640

Скончались мужчина и две женщины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались мужчина 1959 года рождения и две женщины 1943 и 1977 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, = сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 10 августа 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 640 случаев смерти от коронавируса.