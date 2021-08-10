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Общество10 августа 2021 18:45

Число смертей от коронавируса в Татарстане достигло 640

За минувшие сутки подтвердили еще три летальных случая
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Скончались мужчина и две женщины.

Скончались мужчина и две женщины.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, скончались мужчина 1959 года рождения и две женщины 1943 и 1977 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, = сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 10 августа 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 640 случаев смерти от коронавируса.