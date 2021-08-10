В Чувашии завершается ремонт офиса врачебной практики Центральной горбольницы

Объект планируют сдать в эксплуатацию 1 сентября. Фото: cap.ru

В Чебоксарах ремонт в Центральной горбольнице перешел на завершающую стадию. Там заканчивают ремонтные работы в офисе врачебной практики №1 по ул. Короленко, 14. На обновление власти республики потратили 6 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба правительства региона.

На объекте заменили окна и двери, а также произвели отделку стен, полов и потолков. В здании обновлены внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, пожарной сигнализации.

Сейчас завершается ремонт в помещениях офиса. Помимо этого, идет отделка и утепление фасада здания. Рабочим также предстоит установка системы видеонаблюдения.

Объект планируют сдать в эксплуатацию 1 сентября.