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Общество10 августа 2021 17:34

На ремонт дорог в Ульяновской области из федерального бюджета выделили еще 700 миллионов рублей

В регионе обновят 47 километров трасс
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Эти средства потратят на ремонт 47 километров дорог в Ульяновске, Димитровграде и муниципальных районах

Эти средства потратят на ремонт 47 километров дорог в Ульяновске, Димитровграде и муниципальных районах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ульяновская область получила дополнительно 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства потратят на ремонт 47 километров дорог в Ульяновске, Димитровграде и муниципальных районах. Сообщает пресс-служба правительства области.

Так, на 200 миллионов рублей отремонтируют областные дороги, на 250 миллионов рублей – 24 участка в Ульяновске, остальные 250 миллионов рублей пойдут на обновление 16 дорожных объектов в Димитровграде.

Сейчас Миндортранс Ульяновской области занимается проведением торгов. Все дорожные работы планируют завершить до конца года.