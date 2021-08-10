В Казани временно сократят маршрут трамвая №5а

Останавливаться он будет на конечной остановке маршрута №1 Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани трамвай №5а будет ходить по сокращенному маршруту. Это связанно с тем, что на участке проводятся работы по переносу трамвайных путей и пассажирских остановок в целях удобства и комфорта жителей Казани, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Так, с 23:00 13 августа до 15 августа трамвай №5а будет ходить по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал — улица Глазунова» (на карте указан участок без движения трамвая). Останавливаться он будет на конечной остановке маршрута №1.

МУП «Метроэлектротранс» сообщает: в связи с реконструкцией трамвайных путей на улице Саид-Галеева сократится маршрут трамвая №5а.