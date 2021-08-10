Режим повышенной готовности в Марий Эл продлили до 13 сентября

Так, показатели заболеваемости за июль в два раза выше июньских, в четыре раза – майских Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По распоряжению главы Марий Эл Александра Евстифеева в регионе до 13 августа продлили режим повышенной готовности. Эпидситуация в республике остается напряженной: по последним данным, показатели превышают числа за предыдущие месяцы. Сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Так, показатели заболеваемости за июль в два раза выше июньских, в четыре раза – майских. Последние три недели темп прироста составляет 0,38. Из 415 летальных исходов от коронавируса 24% приходятся на прошлый месяц. В больницах занят 81% коечного фонда. Из пациентов в стационаре 58,2% нуждаются в кислородной поддержке.

Учитывая ситуацию, в регионе все так же запрещается проведение любых массовых мероприятий с очным присутствием людей. Жители Марий Эл должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Есть и нововведения: в торговых центрах допускается работа кафе только с отдельным наружным входом. Исключения – продажа товаров, обслуживание навынос без посещения, работа на доставку заказов и оказание бытовых услуг.

Открытым остался вопрос проведение массовых мероприятий в честь Дня города Йошкар-Олы. Ситуацию прокомментировала главный санитарный врач региона. Она считает, что празднование на территории Царевококшайского Кремля, выбранного ранее одной из локацией, может вызвать новую вспышку заражения.

А проведение мероприятий в Марийской государственной филармонии в честь ее открытия допускается при строгом соблюдении социальной дистанции – при рассадке, не превышающей 50% количества посадочных мест, и сохранении масочного режима.