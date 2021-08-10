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Общество10 августа 2021 16:29

В казанском парке «Черное озеро» пройдет лекция о масочной культуре и новой этике

Мероприятие пройдет в рамках программы арт-лектория «Мост»
Инзиля ШАКИРОВА
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Начало мероприятия запланировано на 19.00.

Начало мероприятия запланировано на 19.00.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

12 августа в парке «Черное озеро» жителям и гостям города расскажут о роли масок в жизни людей и их новом смысле в период пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в рамках программы арт-лектория «Мост».

Лекцию «Приличьем стянутые маски...» проведет культуролог, преподаватель кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения КазГИК — кандидат философских наук Павел Вавилов. Начало мероприятия запланировано на 19.00. Оно состоится в амфитеатре парка «Черное озеро».