В казанском парке «Черное озеро» пройдет лекция о масочной культуре и новой этике

Начало мероприятия запланировано на 19.00. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

12 августа в парке «Черное озеро» жителям и гостям города расскажут о роли масок в жизни людей и их новом смысле в период пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в рамках программы арт-лектория «Мост».

Лекцию «Приличьем стянутые маски...» проведет культуролог, преподаватель кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения КазГИК — кандидат философских наук Павел Вавилов. Начало мероприятия запланировано на 19.00. Оно состоится в амфитеатре парка «Черное озеро».