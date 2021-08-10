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Общество10 августа 2021 15:06

В Татарстане для грузового транспорта перекрывают движение на дороге Арск - Большая Атня

На участке в Арском районе республики будут ремонтировать мост
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Водители указанного вида транспорта смогут объехать обновляемый участок по региональным дорогам

Водители указанного вида транспорта смогут объехать обновляемый участок по региональным дорогам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 августа в Арском районе Татарстана ограничат движение для грузового транспорта на автодороге Арск - Большая Атня. На участке 12,4 километра запланирован ремонт аварийного моста в селе Верхние Аты.

Водители указанного вида транспорта смогут объехать обновляемый участок по региональным дорогам Арск - граница Республики Марий Эл, Большая Атня – Ташкичу, а также «Объезд села Большая Атня» и Арск - Большая Атня.