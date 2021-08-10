Ах Астахова станет хедлайнером Фестиваля современной поэзии в Казани

Площадка проведения Фестиваля современной поэзии - парк «Черное озеро». Фото: mincult.tatarstan.ru

14 августа в парке «Черное озеро» Казани пройдет Фестиваль современной поэзии «СЛЭМ». Программа фестиваля состоит из литературного лектория, выступлений современных поэтов, детского конкурса чтецов, литературного маркета и перформансов. Хедлайнером мероприятия выбрана поэтесса Ах Астахова: в день фестиваля она выступит перед участниками и зрителями. Сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Программа фестиваля стартует в 10:00 с детского конкурса чтецов. Допускаются участники двух возрастных категорий – с 4 до 8 и с 9 до 12 лет. Они выступят с любимыми стихотворениями, необязательно собственного сочинения. Чтобы принять участие, родителям нужно заполнить заявку на сайте фестиваля.

Также с 10:00 до 20:00 на площадке проведения будет работать литературный маркет.

В 11:30 откроется литературный лекторий, где планируются дискуссии на тему современной поэзии, литературы, стихосложения и методов продвижения молодых авторов. А в 15:30 присутствующих ждет литературны квиз.

Вечером в 18:00 на главной сцене объявят открытый микрофон: лучшие авторы сезонных поэтических слэмов представят свои перформансы.

В 20:00 на сцену выйдет хедлайнер фестиваля – российская поэтесса Ах Астаховой.

Вход на мероприятие свободный и по регистрации.