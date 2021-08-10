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Общество10 августа 2021 14:24

Туристов Казани чаще всего раздражают аниматоры в костюмах животных на Баумана

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму Татарстана
Евгения БУБЛИК
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Гости города признались, что больше всего им понравилась местная еда

Гости города признались, что больше всего им понравилась местная еда

Фото: Евгения БУБЛИК

За июль информационные шатры «Гостеприимная Казань» посетили 11 тысяч человек из разных уголков страны — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары Уфы, Ростова, Свердловской области, Алтайского края. Также были туристы из Италии, Грузии, Армении.

Гости республики признались, что больше всего их раздражают люди в ростовых костюмах животных на улице Баумана. Но в тоже время, им больше всего понравилась местная еда, национальная культура, исторические достопримечательности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму Татарстана.