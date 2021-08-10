За сутки коронавирусом заразились 49 жителей Татарстана

По данным на 10 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 436 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, из них 2 – завозные, 47 – контактные. По данным республиканского минздрава, 20 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому.

По данным на 10 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 436 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 21 594 человек, в том числе 39 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 885 160 человек (прирост – 5 636), из них 688 962 получили вторую прививку.