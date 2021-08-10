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Общество10 августа 2021 11:58

За сутки коронавирусом заразились 49 жителей Татарстана

20 заболевших госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По данным на 10 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 436 случаев COVID-19.

По данным на 10 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 436 случаев COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19, из них 2 – завозные, 47 – контактные. По данным республиканского минздрава, 20 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому.

По данным на 10 августа 2021 года в Татарстане зарегистрировано 24 436 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 21 594 человек, в том числе 39 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 885 160 человек (прирост – 5 636), из них 688 962 получили вторую прививку.