Продажа билетов на соревнования Игр стран СНГ начнется 12 августа

Все билеты будут продавать по единой стоимости в 300 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 августа стартует продажа билетов на соревнования игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 11 сентября в Казани.

Билеты будут продавать по единой стоимости 300 рублей в спортивных комплексах города: Центр гимнастики (улица Сыртлановой, 6), Центр бокса и настольного тенниса (улица Джаудата Файзи, 2А), КАИ-ОЛИМП (улица Чистопольская, 65), стадионы «Мирас» (улица Джаудата Файзи, 4) и «Тулпар» (Даурская, 12А), а также дворец единоборств «Ак барс» (Фатыха Амирхана, 10А). На соревнования в экстрим-парк «Урам» можно будет попасть без билета.

При этом в Центре бадминтона, а также все соревнования по стрельбе пройдут без зрителей.

Напомним, первые Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. На них съедутся спортсмены до 23 лет из десяти стран, будут разыграны 184 комплекта наград по 16 видам спорта.