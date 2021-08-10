Объявлен рейтинг самых популярных фермерских продуктов Татарстана

Большой популярностью среди покупателей пользуется продукция фермеров Зеленодольского, Лаишевского, Алексеевского, Буинского, Нижнекамского районов.

Мясо птицы и полуфабрикаты стали самыми популярными продуктами среди тех, которые покупают татарстанцы через приложение Свое Родное от Россельхозбанка.

Большой популярностью среди покупателей пользуется продукция фермеров Зеленодольского, Лаишевского, Алексеевского, Буинского, Нижнекамского районов. Сельхозпроизводители предлагают пользователям в приложении мясо курицы, утки, индейки, гуся, говядину, различные виды полуфабрикатов.

Вторым востребованным продуктом среди татарстанцев на маркетплейсе Свое Родное является сыр. Так на электронной площадке фермеры республики предлагают покупателям более 30 видов сыров. Помимо традиционных видов – российского, голландского, костромского - на маркетплейсе представлены буратто, моцарелла, страчателла, качотта, страккино.

«Заказ товаров через электронную площадку позволяет покупателем за несколько минут приобрести натуральную фермерскую продукцию. Именно поэтому с момента выхода предприятия на маркетплейс мы почувствовали повышенный интерес населения к приобретению нашей продукции», – отметил генеральный директор ГУП РТ «Национальная торговая марка» Илсур Сафиуллин.

На площадке Свое Родное представлен широкий спектр продуктов. Через маркетплейс татарстанцы могут приобрести молочные продукты, яйца, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, рыбу, колбасные изделия. Отдельно представлена линейка товаров татарстанских производителей, выпускающих продукцию по стандарту «Халяль».

Для оформления заказа нужно «набрать» в корзину необходимые продукты и указать адрес доставки. Доставка осуществляется самим фермером (компанией по доставке), также можно заехать за товаром самостоятельно. Кроме того, на сайте или в приложение Свое Родное покупатель может ознакомиться с полезной информацией о продуктах питания или изучить новые рецепты.