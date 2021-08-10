В центре Казани закрыли кофейню после жалобы местного жителя

Деятельность заведения приостановлена на 14 суток Фото: Евгения БУБЛИК

В казанском парке Черное озеро закрыли кофейню «КофеЛаб». Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Республики Татарстан.

По данным ведомства, один из посетителей оставил жалобу, после чего последовала проверка. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В кафе отсутствовали системы водоснабжения и водоотведения.

На владельца кофейни составили протокол о временном запрете работы. Деятельность заведения приостановлена на 14 суток.