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Общество10 августа 2021 14:43

В центре Казани закрыли кофейню после жалобы местного жителя

Заведение не будет работать две недели
Евгения БУБЛИК
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Деятельность заведения приостановлена на 14 суток

Деятельность заведения приостановлена на 14 суток

Фото: Евгения БУБЛИК

В казанском парке Черное озеро закрыли кофейню «КофеЛаб». Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Республики Татарстан.

По данным ведомства, один из посетителей оставил жалобу, после чего последовала проверка. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В кафе отсутствовали системы водоснабжения и водоотведения.

На владельца кофейни составили протокол о временном запрете работы. Деятельность заведения приостановлена на 14 суток.