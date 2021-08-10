В 24 школах Татарстана введут урок футбола

Модуль «Футбол» будет проходить в рамках предмета «Физкультура». Фото: minsport.tatarstan.ru

24 школы Татарстана вошли в пилотный проект по внедрению модуля «Футбол»: уроки будут проходить в рамках предмета «Физкультура». Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

В данный список вошли школы Казани, а также Верхнеуслонского, Высокогорского, Заинского и Зеленодольского районов республики.

Помимо этого, власти региона планируют развивать физическую культуру в образовательных учреждениях: сегодня уже идет работа над созданием дорожной карты. Сюда войдут курсы повышения квалификации для преподавателей физкультуры, индивидуальные планы развития детей и преподавателей при подготовке к олимпиаде по данному предмету.

Тьюторами программы по развитию станут не только профессиональные педагоги, но победители и призеры физкультурной олимпиады прошлых лет.