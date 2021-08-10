Татарстан вошел в топ-5 по количеству заявок на Президентские гранты культурных инициатив

Всего с начала кампании в информационной системе зарегистрировались свыше 38 000 авторов проектов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики фонда Президентских грантов рассказали о небывалом ажиотаже принятых заявок на получение финансовой поддержки проектов. В топ-5 самых активных регионов, подающих свои идеи на грант Президентского фонда культурных инициатив вошли: Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Белгородская область.

Всего с начала кампании в информационной системе зарегистрировались свыше 38 000 авторов проектов, подано 12 460 заявок из 83 регионов. Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческой сферы.

Эксперты уже приступили к оценке проектов, каждый из которых будет оценен несколькими экспертами одновременно.