В Чебоксарах на военном корабле проведут бесплатные экскурсии

Количество человек на экскурсию ограничено –– 20-25 человек за одну экскурсию. Фото: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Музейно-туристический центр Чебоксар готовит обширную программу для жителей региона в честь Дня города. Так, организаторы праздника с 11 по 15 августа проведут экскурсии по маршруту «Погранично-сторожевой корабль «Чебоксары» – Речной порт – Красная площадь – Московская набережная».

В ходе пешей прогулки чебоксарцы и гости города посетят погранично-сторожевой корабль «Чебоксары», ознакомятся с достопримечательностями и их историей, побывают в парках старой части города и на Красной площади.

Полуторачасовые экскурсии стартуют в 10:00, 13:00 и 15:00 от сторожевика «Чебоксары», место сбора – Чебоксарский речной порт.

Количество человек на экскурсию ограничено –– 20-25 человек за одну экскурсию.