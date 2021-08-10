В Татарстане пропавшего полгода назад мужчину ищут, как убитого

Фото: следственный комитет Татарстана.

В Елабужском районе Татарстана продолжаются поиски 28-летнего Марселя Сафина. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В ходе предварительного следствия установлено, что 17 февраля 2021 года примерно в 21.00 Марсель Сафин ушел в неизвестном направлении из квартиры в Елабуге. Назад домой он не вернулся, на связь с родственниками и друзьями не вышел, его местонахождение по настоящее время не установлено.

Приметы: рост около 175 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки, с собой был черный рюкзак.

- Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.