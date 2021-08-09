В Татарстан возвращается аномальная жара, в ближайшие дни потеплеет до 36 градусов тепла

Нынешнее лето в Татарстане выдалось крайне жарким.

В ближайшие дни в Татарстан и его столицу вернется жаркая погода. Воздух на этой неделе местами прогреется до 36 градусов тепла.

10 августа в Казани будет преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха предстоящей ночью составит от 19 до 21 градуса тепла, в низких местах – до 16 градусов, днем 10 августа воздух прогреется до 33 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану утром и днем местами пройдет небольшой дождь, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 11 до 16 градусов, в западных районах – до 21 градуса, днем – от 28 до 33 градусов со знаком "плюс".

В ближайшие дни республика будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона. В четверг, 12 августа, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет варьироваться от 12 до 22 градусов. Днем, со сменой воздушных потоков на юго-восточные, в Татарстан начнет поступать еще более теплый воздух, и температура повысится до 36 градусов.

В пятницу, 13 августа, днем местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. Воздух ночью прогреется до 23 градусов, днем – до 36 градусов тепла.

В субботу, 14 августа, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, через республику будет проходить холодный атмосферный фронт, местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.