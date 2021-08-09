Признался, что обманул, но деньги не вернул: Татарстанец перевел мошеннику 700 тысяч и смог призвать к ответу

Чтобы обмануть мужчину аферист провернул солидную спецоперацию. Фото: Анастасия Осипова

6 августа в отдел полиции «Азино-2» обратился 40-летний житель Казани с заявлением по факту совершенного в отношении него мошенничества.

Заявитель пояснил, что примерно месяц назад он на сайте купле-продаж нашел объявление о продаже трактора. 1 августа мужчина написал продавцу сообщение с целю разузнать подробности о транспортном средстве.

На это ему прислали номер телефона, и в последующем общение происходило посредством мессенджера. Казанец уточнил все необходимое о тракторе, посмотрел фотографии и договорился с продавцом о цене, которая составляла 700 тысяч рублей. Мужчина также узнал, что спецтехника находится в Уфе, а оплату можно осуществить только безналичным расчетом.

Так же заявитель попросил знакомого, проживающего в Башкортостане, чтобы тот осмотрел трактор. После подтверждения, что данное транспортное средство действительно находится в указанном месте, потерпевший нашел перевозчика для транспортировки техники. 6 августа перевозчик прибыл на место погрузки, отправил заявителю договор купли-продажи и произвел погрузку трактора.

Водитель отправил покупателю расчетный счет, куда необходимо перевести денежные средства. После этого потерпевший позвонил продавцу, который изменил реквизиты оплаты за трактор, по которым мужчина перевел 700 тысяч рублей.

Далее, созвонившись с перевозчиком, мужчина узнал, что его не выпускают с места погрузки транспортного средства, ссылаясь на то, что деньги не поступили на счет. Заявитель позвонил по номеру, по которому он разговаривал с продавцом, но на звонок никто не отвечал.

- Однако после неоднократных звонков «продавец» ответил и признался, что он мошенник, и что он его обманул. Далее заявитель через водителя перевозчика вышел на связь с настоящим продавцом трактора и узнал, что с ним связался некий Сергей и Краснодара и изъявил желание купить трактор. Сергей узнал у него информацию о технике и за предоплату попросил удалить объявление на сайте, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.