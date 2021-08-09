В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

По состоянию на 9 августа 2021 года зарегистрировано 637 случаев смерти от коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поступило подтверждение четырех случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. По данным республиканского минздрава, скончались две женщины 1952 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1940 и 1954 годов рождения.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, -прокомментировали в пресс-службе республиканского минздрава.
По состоянию на 9 августа 2021 года зарегистрировано 637 случаев смерти от коронавируса в Татарстане.