Ко Дню республики 2021 в Казани семь домов украсят масштабными граффити

Фото: мэрия Казани.

14 августа в Казани стартует международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». В столицу Татарстана приедут стрит-арт-художники из разных стран – они распишут фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева. Презентация готовых муралов состоится 30 августа, в День Республики Татарстан и города Казани. Художники будут работать чуть больше двух недель и создадут за это время семь работ.

Увидеть, как будут выглядеть фасады домов после окончания работ, горожане смогут еще на церемонии открытия фестиваля – организаторы покажут самые интересные макеты муралов на фасаде домов с помощью проектора.

- В общей сложности художники «Культурного кода» создадут семь муралов. Это огромные граффити, на которых будут изображены абстрактные картины на темы связи поколений, а также творческие интерпретации событий нашего времени», – приводит слова руководителя молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирины Карих пресс-служба Министерства молодежи РТ. – На один из фасадов будет нанесен портрет известного деятеля культуры Татарстана.