В Казани появились поздравительные билборды для олимпийских чемпионов

Также с 30 июля в Парке Горького работает фотовыставка в честь спортсменов Татарстана, которая недавно пополнилась портретом Марты Мартьяновой. Фото: kzn.ru

В Казани начали чествовать победителей 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Въезды и главные улицы города украсили билбордами с поздравлениями татарстанских спортсменов. Об этом сообщили сегодня на деловом понедельнике.

Среди атлетов республики в команде сборной России медаль по фехтованию завоевала Марта Мартьянова. Также копилку сборной пополнил пловец из Татарстана Александр Красных. Олимпийскую медаль отхватили и 4 игрока «Зенита» – Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков.

Также с 30 июля в Парке Горького работает фотовыставка в честь спортсменов Татарстана. Недавно аллея пополнилась еще одним портретом – Марты Мартьяновой. В исполкоме города отметили, что такие выставки мотивируют заниматься физкультурой и спортом, чтобы в дальнейшем аллею украшали портреты и других спортсменов.