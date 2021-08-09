Трамваи №4 и 22 в Ульяновске временно изменят маршрут: как будет ходить электротранспорт

Фото: мэрия Ульяновска.

В связи с завершением ремонта рельсошпальной решётки с 20:00 9 августа на один вечер будет закрыто движение трамваев №4 и 22 по улице Ленина в обоих направлениях.

Путь следования маршрута № 4: микрорайон "Огни Севера" - улица Репина - проспект Нариманова - улица Верхнеполевая - улица Можайского - улица Марата - Дамба - улица Железной Дивизии, далее по маршруту до проспекта Гая.

В обратном направлении: проспект Гая - улица Железной Дивизии - Дамба - улица Марата - улица Можайского - улица Верхнеполевая - проспект Нариманова, далее по маршруту до микрорайона "Огни Севера".

Путь следования маршрута № 22: парк «Юности» - улица Розы Люксембург - улица Тимирязева - проспект Нариманова - улица Верхнеполевая - улица Можайского - улица Марата - Дамба - улица Железной Дивизии, далее по маршруту до конечной станции "УКСМ".

В обратном направлении: УКСМ - улица Железной Дивизии - Дамба - улица Марата - улица Можайского - улица Верхнеполевая - проспект Нариманова - улица Тимирязева, далее по маршруту до конечной станции «парк Юности».