В Набережных Челнах начинается ремонт дорог в СНТ на 12,6 миллионов рублей

Участок для обновления небольшой, поэтому всю работу власти города намерены завершить в сжатые сроки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня в Набережных Челнах дорожники начинают ремонтировать подъездные дороги в СНТ «Сосновая роща» и «Юбилейный». Об этом сообщили на аппаратном совещании исполкома города.
На ремонтные работы в первом из них потратят 5 миллионов рублей, во втором – 7,6 миллионов рублей.
Договор с подрядчиком уже заключен. Участок для обновления небольшой, поэтому всю работу власти города намерены завершить в сжатые сроки.