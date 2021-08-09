В Набережных Челнах начинается ремонт дорог в СНТ на 12,6 миллионов рублей

Участок для обновления небольшой, поэтому всю работу власти города намерены завершить в сжатые сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Набережных Челнах дорожники начинают ремонтировать подъездные дороги в СНТ «Сосновая роща» и «Юбилейный». Об этом сообщили на аппаратном совещании исполкома города.

На ремонтные работы в первом из них потратят 5 миллионов рублей, во втором – 7,6 миллионов рублей.

Договор с подрядчиком уже заключен. Участок для обновления небольшой, поэтому всю работу власти города намерены завершить в сжатые сроки.