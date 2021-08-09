В Ульяновске задержали группу наркоторговцев

Трое задержанных заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Группа из пяти ульяновцев организовала и наладила сбыт запрещенного вещества «соль». Двое бесконтактным способом заказывали крупные партии наркотика, которые забирали через «закладки» в различных районах области. Потом наркотическое средство фасовалось на мелкие партии и передавалось другим участникам группы для последующей подготовки конечному потребителю. Злоумышленникам в сутки удавалось сбыть порядка 100 разовых доз наркотика.

Члены преступной группы взаимодействовали исключительно бесконтактным способом - через мессенджеры.

Всего во время обысков у группы наркоторговцев полицейские изъяли около 400 грамм «соли».

По факту незаконного хранения наркотических средств и сбыта запрещенных веществ возбуждены уголовные дела по статьям 228 УК РФ и 228.1 УК РФ. Трое задержанных заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.