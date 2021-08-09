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Общество9 августа 2021 13:09

В Казани установят более 1800 пожарных извещателей в домах и квартирах

На сегодняшний день они остаются самым эффективным средством предупреждения гибели людей на пожарах
Евгения БУБЛИК
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Фото: Мэрия Казани

Фото: Мэрия Казани

До конца текущего года в Казани планируется установить пожарные извещатели в домах и квартирах более 600 семей. На сегодняшний день они остаются самым эффективным средством предупреждения гибели людей на пожарах. Об этом сообщил на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Начальник Управления гражданской защиты уточнил, что с 2016 года в Татарстане зафиксировано 75 случаев срабатывания пожарных извещателей, что помогло спасти жизни 150 человек.

В этом году в столице республики за счет спонсорской помощи установлено 144 извещателя в 50 домовладениях, за счет средств Исполкома – еще 94 прибора в 38 домовладениях, за счет средств граждан установили 17 тысяч 642 извещателя в более чем 4,7 тысяч домовладений