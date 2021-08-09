Стала известна программа Дня физкультурника в Казани

Центральной площадкой праздника станет экстрим-парк «Урам». Фото: minmol.tatarstan.ru

Мэрия Казани анонсировала обширную программу на 14 августа – ко Дню физкультурника. Локациями для проведения мероприятий выбраны крупные площадки города – экстрим-парк «Урам», Центр пляжных видов спорта и Парк Горького. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Центральной площадкой праздника станет экстрим-парк «Урам». В нем пройдут показательные выступления, в частности, по спортивной борьбе, каратэ, тхэквондо, футболу, хоккею с шайбой, регби и фехтованию. Жители и гости города смогут сыграть с приглашенными звездами из баскетбольного клуба «Уникс», мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань», регбийного клуба «Стрела», женского баскетбольного клуба «Казаночка» и женского волейбольного клуба «Динамо – Казань».

Помимо этого, на площадке презентуют спортивные объекты и спортшколы города: родители смогут выбрать вид спорта и записать своего ребенка на секции.

Из мероприятий на воде запланированы зрелищные заезды по сапборду, а также чемпионат и первенство Казани по парусному спорту.

Кульминацией станет турнир по боксу на специально установленном боксерском ринге с участием сильнейших спортсменов Татарстана и ближайших регионов.

В Центре пляжных видов спорта пройдет фестиваль по пляжному волейболу, гандболу, футболу и регби.

На кортах города для уличного баскетбола проведут матчи Всероссийского турнира по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», а на большой зеленой зоне возле главной сцены – «Игры ГТО».

В Парке Горького состоятся традиционные соревнования по футболу 5х5 с участием представителей власти региона и города, СМИ, медучреждений и татарской эстрады.

Полная программа будет опубликована ближе к празднику.