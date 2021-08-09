В Минобрнауки Татарстана заявили, что вузы региона должны учитывать участие молодых специалистов в WorldSkills

Для Татарстана приоритетной является поддержка специалистов, готовых применять полученные знания для работы в регионе. Фото: mon.tatarstan.ru

Все татарстанские вузы должны учитывать причастность будущего студента к WorldSkills, считает министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Такое мнение руководитель ведомства озвучил на встрече с членами сборной Татарстана по WorldSkills.

Хадиуллин также заявил, что учебным заведениям следует пойти навстречу абитуриентам, в случае совпадения дат вступительных экзаменов с днями проведения национального чемпионата WorldSkills Russia. Министр уверен – вузы должны сами проявлять интерес к молодым специалистам. Он пообещал поднять данный вопрос в профильных ведомствах региона.

На встрече обсудили и тему стажировок за границей. Хадиуллин рассказал молодым специалистам о региональной правительственной программе «Алгарыш», но выразил серьезные опасения насчет накопления опыта за пределами страны.

Несмотря на актуальность, нередки случаи, когда по завершению стажировок молодые умы республики не спешат возвращаться домой. Поэтому для Татарстана приоритетной является поддержка специалистов, готовых применять полученные знания для работы в регионе.