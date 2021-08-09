"Рубин" купил защитника сборной Туниса, он стал 10 легионером в команде

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "рубин" продолжает активно действовать на трансферном рынке. Так. состав команды пополнил защитник итальянского "Беневенто" Монтассар Тальби. Контракт с 23-летним защитником сборной Туниса подписан сроком на 4 года.

Об интересе "Рубина" к Тальби стало известно еще неделю назад. Не секрет что после ухода в "Селтик" шведа Старфельта казанский клуб нуждался в надежном центральном защитнике. Любопытно, что Старфельта пришлось продавать в том числе, чтобы вписаться в лимит на легионеров. напомним, что на чемпионат России можно заявлять только 8 иностранцев.

Теперь же, чтобы заявить Тальби на сезон, "Рубину" предстоит убрать из заявки кого-то из легионеров. Отметим, что из-за лимита до сих пор не внесен в заявку японец Мицуки Сайто. Пока квота на иностранце в "Рубине" заполнена на 100%. Легионерские вакансии занимают хорваты Бегич и Уремович, грузин Кварацхелия, датчанин Абильдгор, серб Деспотович, черногорец Хакшабанович, швейцарец Йевтич и кореец Хван Ин Бом.