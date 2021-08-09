Отключение горячей воды в Набережных Челнах 10 - 24 августа 2021 года: полный список адресов

Этот этап опрессовок в городе последний — шестой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 августа в Набережных Челнах стартует последний этап опрессовок — шестой. Он продлится до 24 августа включительно. В этот период под отключение попадают следующие объекты в Новом городе:

-полностью объекты следующих комплексов: – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25а, 26, 27, 28, 29, 30;

- ж/д 7/21, 7/23;

- объекты 20 комплекса – полностью (кроме ж/д. 20/01, 20/07Б автомойка Амор, отель «Крокус»);

- ШШК 21/18, 21/7Б, АБК 21/07, 21/15;

- 22/01 ДК КамАЗа, 22/02 Олимп, 22/06 Ресторан, Оранж-Фитнес;

- объекты 23 комплекса – кроме ж/д 23/05(1), 23/07 бл. (В, Г, Д), шк. 23/08, зд.23/05а, 23/05в);

- ж/д 47/17, 47/19, 47/20, 47/21, 47/23, 47/25, 47/26, 47/27, д/с 47/24, 47/28, школа 47/18, пр. 47/16;

- ж/д 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15; д/с 49/12; школа 49/16;

- ж/д 52/20А, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29, Акибанк 52/01А;

- 52А/01 ТЭК «Олимп»;

- ж/д 53/21г, 53/26, 53/27А, Б, В, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, м-н «Челны Хлеб»;

- рынок «Тулпар», ВПК «Кама» 53/07а;

- ж/д 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/24а, 54/28 Батутный центр, 54/30, НЧЭС;

- ж/д 56/24Б, 56/24А-2, интернат 56/07, Политех.колледж 56/02, общ. 56/02, 04а,

- Педагогический колледж 56/04, мастерские 56/05;

- (55А к-с) Форватер, Камтехсервис, ФЛ Пластинин, СВ Техникс, АвтоГазСервис, СТО АТС, СТО Москвич, «Трансавтоснаб, Тир «Снайпер», «Челны Лада», Таможня, «Авто Гум», АБК ЧВК, IT-парк, ЗАО «Седан», ФК «КАМАЗ», «Челнинский двор», бассейн «Альбатрос», футбольный манеж.